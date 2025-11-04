Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Mehmet Selim İmamoğlu hakkında yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Mehmet Selim İmamoğlu’nu şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı.

“Rüşvet” ve “Suç gelirlerini aklama” suçlamalarına karşı iki ismin de savunması istendi. Hasan İmamoğlu ve Mehmet Selim İmamoğlu’nun ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildi. Hasan İmamoğlu ve torunu Mehmet Selim İmamoğlu saat 11.00’de ifade verecek.

BAŞSAVCILIKTAN YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Mehmet Selim İmamoğlu hakkında yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildiği açıklandı. Başsavcılıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada "Şüpheliler hakkında İstanbul Sulh ceza hakimliğinin bugün tarihli kararıyla haklarında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.