Hükümete yakın Yeni Şafak gazetesi, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in CHP’nin ön seçiminde Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan’ı MASAK’a şikayet ettiğini iddia etti. İddiaların odağındaki Özkan, Akşener'e sert tepki gösterdi. Özkan, "İnandığımız bir insanın aslında farklı bir ajandası olduğunu maalesef çok geç gördük” dedi.

Özkan şikayeti ve mal varlığına el konulma talebini basından öğrendiğini belirtti.

Can Coşkun, Korkusuz'da bugün kaleme aldığı yazısında görüşmelerinden notlarını aktardı.

"İNANDIĞIMIZ İNSANIN FARKLI BİR AJANDASI VARMIŞ"

Özkan, şikayetin Akşener tarafından yapılmasına ilişkin olarak, "Beş yıl grup başkanvekilliği yaptım, İYİ Parti kurucu ilçe başkanlığı yaptım. Bugün gelinen noktaya baktığımda, o günleri boşa geçirilmiş zaman olarak görüyorum. Çünkü inandığımız bir insanın aslında farklı bir ajandası olduğunu maalesef çok geç gördük” dedi.

Özkan hesaplarının incelenmesine talebine dair, "Ben 30 yıldır ticaret ve sanayi hayatında olan bir insanım. Devletimize karşı veremeyecek hiçbir hesabımız olmadığı gibi inceleme sonunda aklanacağımızdan zerre şüphemiz yoktur. Benim şirketlerim, devlete 1 lira vergi ve SGK borcu olmayan tertemiz şirketlerdir” ifadesini kullandı.

"GÜNÜ GELDİĞİNDE BİZİM DE SÖYLEYECEK BİRKAÇ KELAMIMIZ OLACAK"

Özkan sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Günü geldiğinde bizim de söyleyecek birkaç kelamımız olacak. Ben soyut kavramlar üzerinden hiçbir zaman konuşmadım, benim konuşmalarım somut deliller üzerine olur beni bilenler bilir"

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