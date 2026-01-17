“Ekrem İmamoğlu’nun jeti” başlıklarıyla manşetlere çekilen ve İBB dosyasına dahil edilmek istenen jetin, 2022 yılında AKP'den Elazığ milletvekili aday adayı olan Veysel Demirci’nin sahibi olduğu Ziver Air’e ait olduğu ortaya çıktı.

Demirci, iktidara yakın TGRT Haber'de jete dair iddiaları yanıtladı.

"Uçakta özel bir bölme var mı?" sorusuna, "Özel bölme yok." dedi.

"Uçakta uyuşturucu kullanılabilir mi?" sorusuna ise Demirci, "Siz uçağa binerken hangi kontrollerden geçiyorsanız, özel jete binerken de aynı kontrollerden geçilir. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Ben kendi uçağıma, kendi silahımı sokamıyorum." dedi.

"Bu uçakla İngiltere'ye bavul bavul para götürüldüğü doğru mu?" sorusuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu iddiaları medyadan duyuyorum, şaşırıyorum. Nasıl olacak anlamıyorum. İmkanı yok. Hadi buradan götürdünüz karşıdan nasıl teslim alacaklar."