İBB soruşturmasına dahil edilmek istenen ve iktidara yakın medya tarafından günlerdir “Ekrem İmamoğlu’nun jeti” başlıklarıyla manşetlere taşınan özel jet iddiası çöktü.

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Selen Görgüzel ve Rabia Karaca’nın savcılık ifadeleri üzerinden gündeme getirilen özel jet iddiaları yandaş medya tarafından İmamoğlu’na bağlanmak istendi. KKTC’ye yapılan uçuşlar ve düzenlendiği öne sürülen partiler, “İmamoğlu’nun jeti” başlığıyla kamuoyuna servis edildi.

GERÇEKLER FARKLI

Gazete Pencere’den Tolga Balcı’nın yazısına göre, TC-VED kuyruk numaralı Bombardier CRJ-850 tipi jetin sahibi, Ziver Holding iştiraki Ziver Air’di. Şirketin sahibi ise 2022’de AKP Elazığ milletvekili aday adayı olan Veysel Demirci’ydi. Jetin Ekim 2016’da ABD’den satın alındığı, Demirci tarafından Mayıs 2022’de THY’den alındığı öğrenildi.

İddialara konu olan 30 Ekim 2022 tarihli KKTC uçuşu sırasında uçağın Ekrem İmamoğlu’na ait olmadığı netleşti. Uçakla ilgili açıklama yapan Demirci, “CHP’ye vermezler, benim hassasiyetimi bilirler. Koyu Reisçiyim, herkes beni tanır” ifadelerini kullandı.

Jetin mülkiyetinin Eylül 2024’te AKP’ye yakınlığıyla bilinen ve Bakan Mehmet Şimşek’le yemek fotoğrafı ortaya çıkan iş insanı Gürkan Dölekli’nin şirketi Güven Air’e satıldığı öğrenildi.