İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, 18 Mart 2025’te Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarını “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle iptal etmişti. Kararın ardından savcılık soruşturma yürütmüş, hazırlanan iddianamenin kabulüyle dosya İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan ceza davasına dönüşmüştü.

İlk duruşma 12 Eylül 2025’te Çağlayan yerine Silivri Marmara Cezaevi yerleşkesindeki salonda yapılmış ve celse sonunda yargılama 20 Ekim’e bırakılmıştı. Bu duruşmada, İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan’ın Çorlu Cezaevi’nden SEGBİS ile bağlanmasına izin verilmişti.

CHP’DEN DAVAYA ÇAĞRI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yurttaşları dayanışmaya çağırdı.

Çelik, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

-Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu engellemek için 35 yıllık diplomasını iptal ettiler. Yetmedi, kendisine ve üniversite arkadaşlarına dava açtılar. Toplum vicdanının reddettiği bu davayı yerinde takip etmek için yarın Silivri'deyiz. Türkiye'yi savunmak için orada olacağız! Sandıkta kendine güvenmeyenlerin hileleriyle sonuna kadar mücadele edeceğiz!