Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu lisans diplomasının iptal edilmesine ilişkin yaptığı yürütmeyi durdurma talebinin reddedilmesine itiraz etti.

HaberTürk'te yer alan habere göre, Kararın asıl heyet yerine nöbetçi hakim ve üyeler tarafından verildiğine dikkat çekilen itiraz dilekçesinde, bu durumun hak arama ilkesine aykırı olduğu anlatıldı.

İmamoğlu da avukatları aracılığıyla karara itiraz ederek, “Davayı görmekle yetkili ve görevli olan mahkemenin asıl heyeti tarafından yürütmenin durdurulması isteminin karara bağlanması gerekirken, her nedense önce heyetin değiştirilmesi, yeni heyet atanması ve bunun da üzerine "nöbetçi başkan ve nöbetçi üyeler" görevlendirilmek suretiyle yürütmenin durdurulması istemimizin hiçbir gerekçe içermeyen, yasa hükmünün tekrarından ibaret bir cümle ile reddedilmesi hukuka açıkça aykırıdır, doğal hakim ilkesini ve müvekkilimizin hak arama özgürlüğü ile gerekçeli karar hakkını ihlal etmektedir.” ifadelerini kullandı.