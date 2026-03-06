İstanbul Bölge 7. İdare Dava Dairesi, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali istemiyle açılan davada, İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin verdiği red kararının yürütmesinin durdurulması isteminin reddine karar verdi.
NE OLMUŞTU?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 1994 tarihli İstanbul Üniversitesi diplomasının usulsüz olduğu iddiasıyla açılan "resmi belgede sahtecilik" davası, 16 Şubat 2026'daki son duruşmada 6 Temmuz 2026'ya ertelendi.
Üniversitenin diplomasını iptal etmesiyle başlayan süreçte İmamoğlu'nun 8 yıl 9 aya kadar hapsi isteniyor. İdare mahkemesi diploma iptaline itirazı reddetmişti.
İstanbul Üniversitesi yönetimi, 18 Mart 2025'te İmamoğlu'nun diplomasını "açık hata" ve "yokluk" gerekçeleriyle iptal etti. İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı açtığı davada İstanbul 5. İdare Mahkemesi, 23 Ocak 2026'da iptal kararına karşı yürütmeyi durdurma talebini reddederek, diploma iptal kararının yerinde olduğuna hükmetti.
Bu karar, 19 Şubat 2026'da istinafa taşınmıştı.