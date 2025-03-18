CHP MYK, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında dün parti genel merkezinde toplandı.

Yaklaşık üç saat süren toplantıda, güncel siyasi gelişmeler, CHP’nin ön seçiminde cumhurbaşkanı adayı olan İmamoğlu’nun lisans diplomasına yönelik başlatılan soruşturma, ön seçim hazırlıkları, DEM Parti Eş Genel Başkanlarının AK Parti ile yaptığı görüşme ve Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre yükseköğrenimde denkliğin 2000’li yıllar itibarıyla uygulanmaya başladığını işaret eden kaynaklar, “İmamoğlu’nun sürecinde akademik olarak da hukuki olarak da sorun yok” değerlendirmesinde bulundu. Diplomanın iptalinin hukuken mümkün olamayacağını ileri süren kaynaklar, diplomanın iptal edilmesinin, infiale neden olacağını, böyle bir kararın Türkiye’de hukuk güvenliğinin kalmadığını ortaya koyacağını ifade etti.

Kaynaklar, şunları söyledi:

'KAZANILMIŞ HAK' VURGUSU

“Diplomayı neye dayanarak iptal edecekler? Bu idari bir karardır. İdari kararlara yasal olarak itiraz süresi ise 60 gündür. Ekrem İmamoğlu’nun tartışmalara konu edilen uygulaması üzerinden 30 küsur yıl geçmiş. İstanbul Üniversitesi, ‘Biz idari olarak hata yapmışız’ diyemez. Dese dahi, kazanılmış hak olduğu için iptal edilmesinin mümkün olmadığını düşünüyoruz. Ama Türkiye’de hukuk ne yazık ki eğilip bükülebiliyor."

“İMAMOĞLU'NU BÜYÜTÜR"

İmamoğlu’nun diplomasımın iptaline yönelik gündemin kamuoyunda rahatsızlık yarattığını belirten kurmaylar, “Türkiye’de diploması tartışılacak kişi İmamoğlu değil, başkasıdır" dedi. AK Parti ile CHP arasındaki makasın, diploma sürecinin ardından CHP lehine açıldığını belirten kurmaylar, “Bu tartışma onlara yaramaz. İmamoğlu’nu daha da büyütür. Son kamuoyu yoklamalarına göre, aramızda 3,5 puanlık fark var” diye konuştu.

“KAMPANYA SÜRECİNDEN GERİ ADIM ATILMAYACAK"

Alınan bilgilere göre İmamoğlu’nun lisans diploması iptal edilse dahi kampanya sürecinden geri adım atılmayacak. 23 Mart’ta gerçekleştirilecek ön seçim takvimi değiştirilmeden, kampanya süreci hızlandırılacak. CHP kurmaylarına göre parti, erken seçim talebini yükseltecek. Yargıdan çıkacak olası iptal kararından geri dönülmesi için hukuki süreçler işletilecek.

“KULLANDIĞI DİL KARŞILIK BULUYOR"

İmamoğlu’nun İzmir’de başlayan halk buluşmalarına sadece CHP'lilerin katılmadığını belirten kurmaylar, kullanılan dilin toplumda karşılık bulduğunu belirterek, “İmamoğlu, doğrudan Erdoğan’ı hedef alıyor. Toplumdaki, ‘Erdoğan, yönetimden bağımsız bir lider’ algısı yıkılıyor. Türkiye’deki hemen her alanda kararlar, tek bir kişi tarafından alınıyor. O yüzden direkt eleştirilmesi etkili oluyor" yorumunu yaptı.

CHP yönetimi ön seçime büyük bir katılım bekliyor. 23 Mart’ta 1 milyondan fazla CHP’linin sandık başına gideceğini ifade eden partililer, İmamoğlu’nun kent turlarının partideki motivasyonu artırdığını kaydediyor.