Diplomasının sahte olduğu iddiaları üzerine "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında yarın ifade verecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmmamoğlu'nun avukatları, YÖK raporunu yalanlayarak söz konusu rapor ve hazırlayanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bugün yapılan basın toplantısında Avukat Mehmet Pehlivan YÖK'ün raporunda Girne Amerikan Üniversitesi'nin 1993'ten sonra tanındığının belirtildiğini vurgulayarak, 1991'de Girne Amerikan Üniversitesi tarafından verilmiş bir diplomayı örnek gösterdi ve bu diplomaya 1995'te denklik verildiğini söyledi. Açıklamaya göre, 1991 ve 1992'de mezun olan iki öğrencinin diplomasına 1993'te GAÜ'yü tanıdıktan sonra 1993 ve 1995'te denklik verildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) İmamoğlu ile ilgili lisans diplomasının "sahte" olduğu yönünde ihbarların ardından bir rapor hazırlamıştı. Bu iddialar üzerine de soruşturma başlatılmıştı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

"YÖK'ün raporu iyi niyetli değil" diyen Pehlivan, YÖK raporu ile ilgili "görevi kötüyü kullanma", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "resmi belgede sahtecilik", "resmi belgeyi gizleme", "resmi belgeyi düzenlerken yalan beyan", "iftira" suçunda suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

İmamoğlu'nun sahtecilik yapmadığını, buna rağmen ifadesine başvurulacağını belirten Pehlivan, bu olayı "yargı tacizi" olarak değerlendirdiğini söyledi.

Avukatların daha önce yaptığı açıklamalara göre, İmamoğlu 1988'de Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce İşletme bölümüne kaydoldu. 1990 yılında İstanbul Üniversitesine yatay geçiş için başvurdu. İstanbul Üniversitesi'nin yönetim kurulu 12 Eylül 1990 tarihinde başvuruyu onayladı ve İmamoğlu 2 Ekim 1990'da İstanbul Üniversitesi'ne kayıt yaptırarak ikinci sınıftan eğitimine devam etti.