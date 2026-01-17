“Uyuşturucu” operasyonunda gözaltına alınan Selen Görgüzel ve Rabia Karaca’nın ifadeleri üzerinden şekillenen iddialarda, özel jetle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılan ziyaretler ve partiler gerekçe gösterilerek, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çeşitli suçlamalar gündeme getirildi.

İddialara konu edilen tarihlerde TC-VED kuyruk numaralı Bombardier CRJ-850 tipi jetin sahibi, Ziver Holding iştiraki Ziver Air olarak kayıtlara yansıdı. Şirketin sahibi ise 2015 yılında AKP Elazığ milletvekili aday adayı olan Veysel Demirci’ydi.

“UÇAĞI KİRAYA VERİYORUZ, KİM BİNECEK DİYE SORULMAZ”

Kamuoyunda yaratılan algıya tepki gösteren Veysel Demirci, uçağın işletme ve kiralama sürecini ayrıntılarıyla anlattı. Demirci, “Uçak bizimdir biz kiraya veririz Global Jet ile anlaşmamız vardı uçağımızı onlara vermişiz. Onlar üzerinden başka brokerler gelmiş. Şuanda siz internetten girer uçak talebiniz olur size teklifler gelir anlaşırsınız uçuşu gerçekleştirdikten sonra ödemesini yaparsınız sistem böyle yürür. Kimdir, nedir, ne zaman biner bunlar sorulmaz kişi sayısı ve nereye gideceği konuşulur başka da bir şey konuşulmaz” ifadelerini kullandı.

Satış sürecine ilişkin iddiaları da reddeden Demirci, “Satışı sürecinde ise ben Aziz İhsan Aktaş’ın ortağıymış değilmiş bilmem alıcı geldiğinde parasını verir mülkünü alır gider bu böyledir. Bunları kim uyduruyor bilmiyorum ama saçma sapan işler. Satış noktasında hiçbir baskı olmamıştır ki kimsede bana baskı yapamaz ben meslek hayatımda işimi düzgün bir şekilde yapmış ödememi düzgün bir şekilde almışım. Allah’tan başka kimse bana ne baskı yapabilir ne de arayabilir” dedi.

“TÜM KAYITLAR BELGELİ, GİZLİMİZ SAKLIMIZ YOK”

Demirci, Ziver Havacılık faaliyetlerine ilişkin tüm kayıtların resmi ve belgeli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“2016 yılında kurduğumuz Ziver Havacılıkla ilgili bütün belge ve kayıtlar bizde mevcuttur kim uçmuştur kim girmiştir hepsini faturalıdır. Ülkemizde sosyal medya üzerinden birçok yalan yanlış açıklamalar paylaşımlar yapılıyor böyle ahlaksız bir toplum olduk böyle bir şey olabilir mi? Benim ailem yarım asırdır ticaret hayatında var olan kişileriz her şeyimiz resmi kim ne isterse anında verebilecek düzeydiniz gizlimiz, saklımız yok. Bizim arka bahçemiz temiz bahsi geçenler gibi hırsızlık yapmadık, ülkeyi soymadık her işimiz şeffaflık içerisinde.”

Uçağın Global Jet firmasına satış ve pazarlama yetkisiyle verildiğini belirten Demirci, “Biz kurumsal bir şirketiz, şirketimiz Global jet firmasına vermişiz satış pazarlama yetkisi ondadır uçağa kim binmiştir kim inmiştir biz bunu bilemeyiz. Açık söyleyeyim ben bilseydim vermezdim de bırakmazdım da bu kişilere” dedi.

“HAVACILIK İŞİNDEN TAMAMEN ÇIKTIK”

Demirci, söz konusu jetlerin artık kendilerine ait olmadığını da vurguladı:

- Biz bu uçakları 2024 yılı Haziran veya Temmuz ayında sattık kaldı ki 5-6 jetimiz vardı hepsini satıp havacılık işinden çıktık. Hakkımda asılsız yapılan paylaşımlar ve haberlerde ileriye gidilirse hukuki yollara başvuracağız.

Uçağın daha önce çok sayıda farklı kişi tarafından kiralandığını belirten Demirci, “Bu kişiler ilk defa Ziver’in uçağını kiralayıp gitmemiş binlerce kez başka uçaklar kiralanmış. Dolayısıyla uçak kapısında görülen bir görüntü var ancak videoları ortaya atılan uçakla benim uçağım aynı değil” ifadelerini kullandı.

“GİZLİ BÖLME, YATAK YOK; GÖRÜNTÜLER BİZE AİT DEĞİL”

İddialarda öne sürülen “gizli bölme” ve benzeri unsurların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Demirci, “Bir uçakla ilgili bilgileri internetten uçağın kuyruk numarasını yazdığınızda kime ait olduğu ortaya çıkar. Bu uçakların fotoğrafları da fotoğrafları sistemde vardır bu her şirkette de aynıdır gizli bilgiler de değildir. Dolayısıyla bizim uçağımızda herhangi bir gizli bölme yoktur. Sadece lavabo tarafı gizlidir. Pilot ve hosteslerin bir bölümü vardır. Ama o ahlaksız insanların paylaşımlarındaki uçak belki yabancı bir uçaktı belki de başka bir uçağa aittir. Ama o görüntüler bizim uçağa ait değildir. Burada birkaç uçağa ait görüntüler var ama sanki bize ait olan tek uçakmış gibi lanse edilmesi utanç verici bir şey. Zaten biraz konuya vakıf olan biri de bunun farkına varır. Özel bölme, yatak gibi şeyler bizim uçakta yok. Deprem sürecinde milletimizi naklederken oradaki uçağımızın görüntüleri de var. Uçakta şu oldu bu oldu diyemeyiz uyuşturucu mu içtiler farklı bir şeyler mi yaptılar bilemeyiz ama başka uçakta mı yaptılar mı görmediğim için de bunu yapmışlar diyemem” ifadelerini kullandı.