İktidara yakın medya tarafından savcılık ifadelerine dayandırılarak servis edilen haberlerde, uçakta yasa dışı partiler düzenlendiği öne sürülmüş ve konu İBB davası ile ilişkilendirilmeye çalışılmıştı.

Yapılan incelemeler sonucunda, uyuşturucu ve fuhuş partilerinin yapıldığı iddia edilen TC-VED kuyruk numaralı Bombardier CRJ-850 tipi jetin, söz konusu 2022 tarihinde Ziver Holding iştiraki Ziver Air’e ait olduğu belgelendi. Jetin mülkiyetinin Eylül 2024’te yine AKP’ye yakınlığıyla bilinen iş insanı Gürkan Dölekli’nin şirketi Güven Air’e satıldığı öğrenildi.

Şirketin sahibi Veysel Demirci’nin, 2015 ve 2022’de AKP’den Elazığ milletvekili aday adayı olduğu ve kamu kurumlarından yüksek bedelli ihaleler aldığı ortaya çıktı.

İddialara yanıt veren ve “Hayatım boyunca İmamoğlu’nu görmedim. Ona uçak tahsis etmedim. CHP’ye kiraya vermedim, vermem. Koyu reisçiyim” diyen Demirci, uçakta gizli bölüm bulunmadığını söyledi. Uyuşturucu kullanıldığı iddialarına da değinen Demirci, “Siz uçağa binerken hangi kontrollerden geçiyorsanız, özel jete binerken de aynısı. Kendi uçağıma silahımı sokamıyorum” dedi.