İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya, 4 Şubat’ta düzenlenen "fuhuş ve uyuşturucu" operasyonunda gözaltına alındıktan sonra 6 Şubat’ta tutuklandı. Ali Kaya'nın idrar ve kan örnekleri alınarak yapılan uyuşturucu testi negatif çıktı. Kaya kan ve idrar örneği verirken saç ve tırnak örneklerinin de alınarak test edilmesini istedi.

Kan ve idrar tahlilleri negatif çıkınca sonradan saç ve tırnak testi yapılan Kaya'nın test sonuçları belli oldu.

Kıl ve tırnak örneği veren Ali Kaya’nın test sonucu negatif çıktı.