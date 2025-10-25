Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu kaleme aldığı mektupta CHP Genel Başkanı Özgür Özel için dikkat çeken sözler kullandı.

Dilek İmamoğlu, "Tüm milletimize; abileri, kardeşleri, evlatları, sevgili eşim, yol arkadaşım Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını iletiyorum." notuyla eşinin mektubunu okudu.

İmamoğlu mektubundan şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Dilek, acımasızca içine itildiğimiz bu kumpas yüzünden sana, çocuklarıma, güzel şehrime ve halkıma hasret bir şekilde yaşıyorum.

Beni hukuksuzca dahi olsa yargılamak bir yana dursun direk cezalandırmaya çalışan yargı eliyle 9 No'lu Cezaevi'nde hürriyetimden, sizden yoksun tutuluyorum.

Biliyorum, böyle deyince üzülüyorsun ama merak etme. Ne bu 12 metrekarelik koğuş ne de sürekli bana bakan bu gri duvarlar seni, çocuklarımı, annemi, babamı, ülkemi düşünmemi engelleyemiyor.

Buradan bahsedecek olursam güne genellikle 07.30 gibi başlıyorum, 08.00 gibi görevlilerin avlu kapısını açmasıyla 12 metrekarelik dünyam biraz daha büyüyor. Gökyüzünü seyredebiliyor. Rahmetin tenime değmesi beni biraz daha özgür hissettiriyor. Sonuçta yargı beni gökyüzünden de inen rahmetten alıkoyacak değil ya. Hava kapalı diye göğe küsülür mü?

Gündelik ihtiyaçlarım epey vaktimi alıyor. Aklın bende kalmasın. Gündemden geri kalmamam gerektiğinin farkındayım fakat burada bazı imkanlardan yoksunum. Kantinde dergi satışı olmadığı için okumak istediğim bazı dergi yazılarının fotokopilerini beklemek zorundayım. Bazı gazeteleri de günü gününe okuyamadığım oluyor.

Kafamda süzülen notları tekrar tekrar yazıya dökmem gerekebiliyor. Okuma saatlerimin ardından günümü bitiriyorum. Fiziksel manada yapacak bir işim kalmayınca düşünceler basıyor kafamı. Ülkemi, çocuklarımı, seni düşünüyorum. Sonra ufak bir endişe kaplıyor içimi. Türkiye'nin geleceği, çözülmeyi bekleyen problemlerimiz, hukukun üstünlüğü ilkesinin hiçe sayılması, maalesef güzel ülkemin yargı eliyle içine düşürüldüğü durum... Fakat bu endişe, ne bir korku ne bir yılgınlık yaratıyor bende.

Ülkemizin düştüğü bu zor durumdan önümüzdeki ilk seçimde çıkarmak hiç bu denli önemli olmamıştı.

Genel Başkanımız sayın Özgür Özel'le yaptığımız görüşmelerde de hep buna kafa patlatıyoruz. Sağolsun sürecin başından beri o da sizin gibi hep yanımda. İlk günden beri ziyaretime gelmeyi bırakmadı.

Ülkemiz için yaptığımız beyin fırtınaları, sürece katkıda bulunması için yaptığımız görüşmeler, milletimiz için yaptığımız dayanışma içinde tutulduğum 12 metrekarelik alanda bana birer dayanak oluyor.

Yaşadıklarımı sizlerle paylaşmaya karar verdim. Bu süreçte çocuklara ve gençlere söyleyeceklerim olacak.

Sesimin yasaklandığı, görüntülerimin engellendiği böylesi bir dönemde lütfen söyleyeceklerimi onlara ilet.

Zaman zaman milletimden gelen soruları da bana iletmeyi unutma sakın. Elimden geldiğince cevap vermek isterim.

Bu millete hizmet etmenin kutsallığını biliyorum.