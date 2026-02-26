İmamoğlu’nun, Beykoz Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi Serkan Şahin'in kendisine gösterdiği tepkiye, “Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin” sözleriyle cevap vermesi üzerine hazırlanan iddianame Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. İddianamede, Ekrem İmamoğlu hakkında "hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya hapis cezası talep edildi. Ayrıca İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu (TCK) 53. maddesi kapsamında siyasi yasak istenmişti.



SAVCILARA HAKARET DAVASI DA BÖYLE DÜŞTÜ



Ekrem İmamoğlu hakkında iki savcıya hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada da mahkeme; savcının aksi yöndeki görüşüne rağmen ön ödeme yapıldığı gerekçesiyle davayı düşürmüştü.

DÖRT DAVADAN 2 BİN 384 YIL HAPİS İSTENİYOR

Bilirkişi S.B. hakkındaki sözleri nedeniyle açılan dava devam ediyor. İmamoğlu hakkında bu davada 4 yıla kadar hapis talep ediliyor.

Resmi belgede sahtecilik iddiasıyla açılan Diploma soruşturması devam ediyor. İmamoğlu hakkında bu davada 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kent Uzlaşısı dosyası kapsamında da gözaltına alınan İmamoğlu için, daha iddianame yazılmadı.

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İmamoğlu için 11 Kasım’da iddianame düzenlendi. Bu soruşturma kapsamında İmamoğlu için “Görevin sağladığı nüfuzu kötüye kullanma, rüşvet, haleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma” iddialarıyla 2 bin 352 yıla kadar hapis talep edildi. 9 Mart’ta ilk duruşması başlayacak.

Casusluk soruşturması kapsamından ikinci kez tutuklanan İmamoğlu hakkında “Siyasal veya askerî casusluk” iddiasıyla 20 yıla kadar hapis talep ediliyor.