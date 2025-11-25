İBB iddianamesinde Başakşehir’deki arsanın tahliye işlemleriyle ilgili bir iddia da suçlama konusu oldu. İddiaya göre Nureddin Şimşek’in sahibi olduğu arsa için mahalle sakinleri şikayetçi oldu. 2019’da başlayan tahliye davası 2024’te İBB lehine, arsa sahibi aleyhine sonuçlandı.

İddianamede yer alan iddiaya göre bunun üzerine Necmeddin Şimşek, Hüseyin Aydın aracılığıyla eski CHP Milletvekili Turan Aydoğan ile iletişime geçti. Şimşek ve Aydın, Aydoğan’ın kendilerinden ‘işi halletme’ vaadiyle 200 bin dolar aldığını iddia etti.

İmamoğlu “Olmaz” demesine rağmen suçlanıyor

Bu iddia suçlama konusu olurken asıl çarpıcı olan nokta, Ekrem İmamoğlu ile ilgili kısım oldu. Suçlamaya delil olarak gösterilen tapelerde İmamoğlu’nun arsa sahipleri hakkında olumsuz görüş belirttiği yazıldı. Hatta bir kişi, “Ekrem Bey'e konu başka gitmiş” ifadelerini kullandı.

Başka bir kişi de Ekrem İmamoğlu’na arsa ve okul sahiplerinin FETÖ'cü olduklarına dair bilgi gittiğini, bunun doğru olmadığını belirtti. Hatta Ekrem İmamoğlu’nu ikna etmeleri gerektiğini anlattı.

Tüm bunlara rağmen, İmamoğlu’nun para aldığına dair herhangi bir iddia bulunmazken, görüşme dahi gerçekleşmemişken İmamoğlu olumsuz görüş belirttiği kişilerden para almış gibi rüşvetten ceza istendi.

“Yağmayı durdurduk” diyen yöneticiye ceza istendi

Bir diğer çarpıcı kısım ise KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’la ilgiliydi. Bu arsayı tahliye eden KİPTAŞ’tı. Tahliye işlemi gerçeklemişti. Hatta Ali Kurt’un bu alanla ilgili “Yağmayı durdurduk” dediği cümleler tapelere girdi ve delil olarak iddianamede yer aldı. Fakat tüm bunlara rağmen Kurt hakkında da rüşvetten ceza istendi.

İsmi dahi geçmiyor ama ceza isteniyor

Bir diğer ceza istenen isim de Fatih Keleş’ti. Keleş’in bu suçlamada ne ismi geçiyor ne de ona müştekiler tarafından isnat edilen bir suçlama var. Fakat buna rağmen, örgüt yöneticisi olması gerekçesiyle Keleş hakkında da bu iddiadan ceza istendi.

Aynı şekilde başka bir iddiada Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında bir şirket yöneticisi “Benden rüşvet istemedi” demesine rağmen ceza talep edilmişti.