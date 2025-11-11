İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, gazetecilerle yaptığı basın toplantısında İBB iddianamesini açıkladı.
İddianamenin 3 bin 900 sayfa olduğu, 402 şüpheli bulunduğu ve 143 eylem olduğu kaydedildi.
Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
ÖRGÜT ŞEMASI ORTAYA ÇIKTI
İBB soruşturmasında hazırlanan iddianamede örgüt şeması da yer aldı.
Buna göre lider olarak İBB Başkanı İmamoğlu yer alırken 6 yönetici ve 92 üye bulunuyor.
İddianamede örgütün ismi “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” olarak yer aldı.
İmamoğlu, bu örgütün lideri olarak gösterilirken, 6 isim de "örgüt yöneticisi" sıfatıyla tanımlandı:
Murat Ongun
Fatih Keleş
Ertan Yıldız
Murat Gülibrahimoğlu
Adem Soytekin
Hüseyin Gün