İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, gazetecilerle yaptığı basın toplantısında İBB iddianamesini açıkladı.

İddianamenin 3 bin 900 sayfa olduğu, 402 şüpheli bulunduğu ve 143 eylem olduğu kaydedildi.

Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

ÖRGÜT ŞEMASI ORTAYA ÇIKTI

İBB soruşturmasında hazırlanan iddianamede örgüt şeması da yer aldı.

Buna göre lider olarak İBB Başkanı İmamoğlu yer alırken 6 yönetici ve 92 üye bulunuyor.

İddianamede örgütün ismi “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” olarak yer aldı.

İmamoğlu, bu örgütün lideri olarak gösterilirken, 6 isim de "örgüt yöneticisi" sıfatıyla tanımlandı:

Murat Ongun

Fatih Keleş

Ertan Yıldız

Murat Gülibrahimoğlu

Adem Soytekin

Hüseyin Gün