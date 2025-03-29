İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart'tan bu yana başlayan protestolar devam ederken protestolara katılan gençler de dikkat çekiyor. Tutuklananlar arasında 18-22 yaşlarında gençler de var. Çalışmaya göre sokaktaki gençlerin büyük çoğunluğunu Atatürkçü ve milliyetçiler oluşturuyor. Gençler, “Sizi bu eylemlere katılmaya motive eden en önemli iki sebep nedir?” sorusuna ise “Gelecek kaygısı” ve “Hükümetin anti demokratik uygulamaları” yanıtını verdi.

“İmamoğlu Protestoları Katılımcı Analizi” adıyla yayınlanan ve “Kim bu gençler?” sorusuna yanıt arayan çalışmanın verileri, 24-25-26 Mart 2025 tarihlerinde 19.00-23.00 saatleri arasında Ankara’nın Kızılay meydanında toplanan ve 19 Mart 2025’te Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolara katılan 208 gençle, eylemler sırasında, yüz yüze görüşerek oluşturuldu.

Araştırmaya göre eylemciler demografik olarak Türkiye’ye kıyasla çok daha genç ve yüksek eğitimli bir gruptan oluşuyor. Bununla beraber eylemciler sadece demografik olarak değil sosyo-ekonomik durum, siyasal talepler ve tutumlar bakımından da Türkiye’nin ulusal oranlarından önemli ölçüde ayrışıyor.

“Ülke tarihinin en genç protestocu profili ile karşı karşıya olabiliriz” ifadelerinin kullanıldığı çalışmaya göre, ekonomik tatmin seviyesi son derece düşük olan bu grup uzun vadede Türkiye’nin iyi bir yer olacağına inanmakta ve bunun gerçekleşmesinin halk olarak kendilerine bağlı olduğunu ifade ediyor.

GENÇLER TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SORUNUNUN ADALET OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Çalışma kapsamında gençlere yöneltilen “Sizce Türkiye’nin çözülmesi gereken en önemli problemi nedir?” sorusuna katılımcıların yüzde 54.3’ü “Adalet” yanıtını verdi.

ATATÜRKÇÜ VE MİLLİYETÇİ GENÇLER ÇOĞUNLUĞU OLUŞTURUYOR

Araştırmada dikkat çeken verilerden biri de gençlerin büyük çoğunluğunun Atatürkçü ve milliyetçi oluşu. Buna göre katılımcılara yöneltilen “Kendinizi aşağıdaki siyasal düşüncelerden en çok hangisine yakın bulursunuz?” sorusuna yüzde 55.6 “Atatürkçü”, yüzde 16.9 ise “Milliyetçi” yanıtını verdi.

MANSUR YAVAŞ MI İMAMOĞLU MU?

“Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunuzu kime verirsiniz?” sorusuna ise yüzde

49.5 oranında “Ekrem İmamoğlu”, yüzde 39.8 oranında “Mansur Yavaş”, yüzde

2.9 oranında “Selahattin Demirtaş” yanıtını verdi. “Recep Tayyip Erdoğan" yanıtını veren katılımcı ise olmadı.