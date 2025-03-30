CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir haftadır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. Daha önce İmamoğlu'na 'kardeşim' diyen eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise İmamoğlu sessizliğini koruyor.
İmamoğlu'nun tutuklanması hakkında yorumdan kaçınan Akşener bugün Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.
Akşener şu ifadeleri kullandı:
"Kalpten kalbe kurulan en güzel köprü, büyük bayram sofralarını birleştiren özlemdir, neşedir, sohbettir.
Memleketimizin dört bir yanında birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz, sevgiyle kucaklaştığımız nice güzel bayramlara…
Ramazan Bayramımız mübarek olsun."