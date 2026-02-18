İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında “Siyasal Casusluk” iddiasıyla hazırlanan iddianameyi kabul etti.

İlk duruşma, 11 Mayıs’ta Silivri’de görülecek