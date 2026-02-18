İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında “Siyasal Casusluk” iddiasıyla hazırlanan iddianameyi kabul etti.
İlk duruşma, 11 Mayıs’ta Silivri’de görülecek
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında “Siyasal Casusluk” iddiasıyla hazırlanan iddianameyi kabul etti.
İlk duruşma, 11 Mayıs’ta Silivri’de görülecek
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.