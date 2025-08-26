Silivri Cezaevi'ne tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun bir avukatı daha gözaltına alındı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı ve aynı zamanda avukatı Nusret Yılmaz, memleketi Trabzon’da gözaltına alındı.
Avukat Nusret Yılmaz’ın İBB’ye yönelik Yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bilgisi var. Yılmaz polis nezaretinde Trabzon’dan İstanbul’a getiriliyor.
İmamoğlu'nun daha önce de ifadeye çağrılan avukatı Mehmet Pehlivan tutuklanmıştı.