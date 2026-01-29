TRT’de çeşitli kademelerde yöneticilik yapan Serdar Aydın, gazeteciler ve Ekrem İmamoğlu’nun yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak hakaret içeren ifadeler kullandı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aydın, İmamoğlu’nun görevdeki ilk döneminde düzenlenen Karadeniz gezisinde kullanılan otobüste çekilen fotoğrafın, firari Murat Gülibrahimoğlu’na ait olduğu iddia edilen özel jette çekildiğini öne sürdü. Paylaşımda İmamoğlu ve otobüste bulunan isimlere yönelik iftira niteliğinde ifadeler yer aldı. PAYLAŞIMI SİLDİ Aydın, tepkilerin ardından paylaşımını sildi. Daha önce TRT’de denetçi ve İran Temsilcisi olarak görev yapan Aydın’ın, sosyal medya profilinde son olarak “Dış Yayınlar Daire Başkan Yardımcısı” unvanını kullandığı görüldü.

