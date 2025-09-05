Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Yargıya değil adaletsizliğe karşıyız" dedi.

İmamoğlu, "En başından beri ifade ettiğimiz gibi her belediye başkanı hesap vermek zorundadır ve yargılanabilir. Ancak aslolan tutuksuz yargılama ve masumiyet karinesidir. 190 gündür tutuklu bulunan Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler ve çalışma arkadaşlarının tahliye edilmesi sevindiricidir. Ancak tutukluluğun cezalandırma aracı değil bir tedbir olduğu unutulmamalı, tutuklu yargılamanın hukuk sistemimize verdiği zarar göz önüne alınmalıdır." ifadesini kullandı.

İmamoğlu şunları kaydetti:

Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’in bir an önce görevinin başına dönmesini diliyor, tutuklu bulunan diğer bütün belediye başkanlarımızın, bürokratların ve çalışma arkadaşlarımızın tahliye edilmesi gerekliliğini tekrar hatırlatıyorum.

Herkes için her yerde önce adalet önce hürriyet