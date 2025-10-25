Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu "Karşıma çıktığınız her seçimde yenilince ve bizimle rekabet edecek cesaretiniz kalmayınca, seçimlerde karşınıza çıkmamızı engellemek için şimdi de bu rezil kumpası mı tezgahladınız? Cumhurbaşkanı’nın kimlik numarası da dahil devletin bütün verilerini çaldıran siz, devletin bütün kurumlarının en hassas bilgilerinin başka ülkelerin eline geçmesine engel olamayan yine siz. Ama casusluk yapan ben öyle mi? Ben mi casusum? Benden mi casus çıkaracaksınız? Hadi oradan!

Anladık, “terör örgütüne yardım” dediniz bir şey çıkaramadınız, kimseyi ikna edemediniz. “Yolsuzluk” dediniz, aylarca çalıştınız, onlarca suçsuz günahsız insanı hapsettiniz, iftiracılar yarattınız, bir şey çıkaramadınız. Bir şey çıkaramayınca, “turpun büyüğü geliyor” diyerek hazırladığınız iddianameye koyacak bir şey bulamayınca, şimdi de buna mı sarıldınız? Milleti uydurma suçlamalarınızla ikna edemeyince şimdi bu çıkışı olmayan yola mı tevessül ettiniz?

