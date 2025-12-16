Ardından arazinin imar durumu artırılarak yüzdelik karşılığı müteahhide verildi. Tüm bunların yapıldığı arsanın sahibi ise Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığındaki şube müdürünün eşi çıktı.

Konut+İşyeri olarak inşaatına başlanan arazinin sahibi Baran Durmaz’ın eşi Delal Ekinci Durmaz’ın Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesinde Şube Müdürlüğü yaptığı ve projeyi bizzat elden takip ettiği belirlendi.

Diyarbakır’ın en gözde yerleşim merkezlerinden biri olan Kayapınar İlçesindeki 75 metrelik yol üzerindeki Selahattin Eyyübi Bulvarı Kavşağında yer alan 2814/12 numaralı parseldeki 22,5 dönüm arsada içinden bir kamyonetin geçebileceği genişlikte DİSKİ’ye ait Talaytepe Arıtma Tesisinden gelen 30 bin metreküplük içme suyu deposunun bulunduğu borular kazı yapılarak arsa dışına taşındı.

İş insanı Baran Durmaz’a ait olan arsadan geçen su kanalı nedeniyle bu lokasyondaki konutların su ihtiyacını karşılayan kanal kazısı nedeniyle bölge günlerce susuz bırakıldı.

Arsanın tam ortasından geçen su kanalının yönü değiştirilip yeni kanallar döşenerek ana yolun kenarına taşındıktan sonra üzeri asfalt dökülerek kapatıldı.

Ardından mevcut arsanın önce imar durumu artırıldı, ardından arsa sahibi yüklenici müteahhit firma Demirok Yapı ile ile kat karşılığı anlaştı.

İnşaat devam ederken, arsa sahibi Baran Durmaz’ın eşi Delal Ekinci Durmaz’ın da Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesinde Müdür olduğu ortaya çıktı.

Delal Ekinci Durmaz’ın gelini olduğu Durmaz ailesine ait arsanın zemininden geçen sulama kanalının başka yöne taşınması ve imar durumunun artırılmasıyla ilgili tüm süreci yakından takip ettiği bildirildi.

50 MİLYON DOLAR RANT SAĞLANDI

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun’un da bu arsanın imar durumu ve tüm ruhsat ve diğer mevzuat gereği uygulanması gereken işlemleri yakından takip ettiği için arsa sahibine ait bu arsanın hemen bitişiğindeki Pia Concept adlı ultra lüks bir sitede kendisine konut tahsis ettiği ve kira ödemeden bu evde kaldığı bildirildi.

Ancak arsaya uygulanan usulsüz işlemler ve imar müdürünün eşi olması nedeniyle göz yumulması tepkilere neden olunca Doğan Hatun’un bu evi boşaltarak başka bir konuta geçtiği öğrenildi.

Devasa inşaatın yükseldiği bu arsanın rant alanına dönüşmesi de çevre sakinlerinin tepkisini çekti.

İmar değişikliğiyle tek seferde 50 milyon dolar arsa sahiplerine rant sağlandığı, günlerce süren içme suyu sulama kanalı ile kanalizasyon alt yapısı için 30 milyon TL kamu kaynağının harcanarak kişiye özel rant sağlandığı ileri sürüldü.

DÜKKÂN YÜKSEKLİĞİ EMSAL DIŞI SERBEST BIRAKILDI

İmarlı 22,5 dönüm araziyle ilgili 10 Temmuz.2024 günü 200 sayılı meclis kararıyla arazide yapılacak olan dükkân yüksekliği de serbest bırakıldı. Böylelikle teras, balkon, galeri boşluğu ve şıklık gibi alanlar emsal dışı bırakılarak arsa sahibine ekstradan 10.000 metrekare bir kapalı kullanım alanı da oluşturuldu.

Açık otopark ve yeşil alan görünen binaların önünden caddeye doğru boydan boya dükkan çıkması yapılması dikkat çekti.

Projesinde tepeden tırnağa değişiklik yapılan inşaatın sürdüğü 75 metrelik bulvar üzerinde dükkan metrekaresi 200-250 bin liradan satılırken, dükkanlarda yapılan bu değişiklikle arsa sahibine 2 milyar lira ekstra bir ticari rant oluşturulduğu bildirildi.

Kentin en gözde yerindeki bu arsadaki su kanalının taşınması, ardından imar durumunun artırılarak inşaata başlanması Kahramanmaraş merkezli depremlerden de ders çıkarılmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

YASAYA GÖRE YOL, KALDIRIM, PARK YA DA YEŞİL ALAN

2001 yılında İller Bankasının desteğiyle Diyarbakır İçme Suyu Projesi yapıldığında bu arsaya 1000’lik çelik borular döşendi.

Döşeme işlemi arsa imara açılmadan önce gerçekleşti. 30 bin metreküplük içme suyu deposundan gelen su bu bölgedeki konut ve işyerlerinin ihtiyacını karşılıyordu. Mevzuata göre, boruların geçtiği yerler yol, kaldırım, yeşil alan veya parklardan oluşuyor. Yasaya göre tesis veya bina altından kesinlikle geçmeyeceğine dair hüküm var.

DİSKİ’NİN İMKÂNLARIYLA DEPLASE İŞLEMİ

İçme suyu alt yapısına sahip olan arsanın mevzuata aykırı biçimde önce imara açıldığı, ardından su kanalının Deplase (Yön değiştirme) edildiği belirtildi.

Arsa sahiplerinin geçmiş yıllarda DİSKİ ve Büyükşehir Belediyesine başvuru yaparak su kanalının yönünün değiştirilmesi talebinde bulundukları, ancak bunun ciddi bir maliyet olması nedeniyle masrafların müteahhit veya arsa sahibi tarafından karşılanması koşuluyla olabileceği bildirilince bundan vazgeçildiği, ancak son yapılan deplase işleminde DİSKİ’nin imkanlarının kullanılarak boruların yönünün değiştirildiği öğrenildi.

Yasal mevzuat gereği boruların geçtiği alanlar “İmar yapılmamış bile olsa park, yol veya kaldırım olarak terk edilir” hükmü bulunmasına rağmen arsanın önce imara açıldığı, ardından da suyun yönünün değiştirilerek inşaata başlandığı belirlendi.