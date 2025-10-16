Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ABD Başkanı Donald Trump’ın yüksek gümrük vergilerine rağmen, ülkelerin ticareti küresel büyümenin temel itici gücü olarak koruması gerektiğini söyledi.

Washington’da düzenlenen IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantılarında konuşan Georgieva, dış ticaret fazlası yüksek olan Çin gibi ülkelerin büyümede ihracat yerine iç tüketimi artırmaya yönelmesi gerektiğini belirtti. Georgieva ayrıca, ABD gibi yüksek bütçe açığı bulunan ülkelerin ise mali açıklarını azaltması gerektiğine dikkat çekti.