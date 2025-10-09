IMF Başkanı Georgieva, Milken Enstitüsü’nde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı tarifelere rağmen küresel ekonominin bu yıl yüzde 3 büyümesinin beklendiğini söyledi. Ancak Georgieva, “Küresel dayanıklılık henüz tam anlamıyla test edilmedi. Altına artan talep bunun işareti” dedi.

TRUMP'IN TARİFELERİ VE ARTAN RİSKLER

ABD’nin Kanada, Çin, Meksika ve Brezilya dahil birçok ticaret ortağına getirdiği ithalat vergilerinin etkisinin henüz tam olarak hissedilmediğini vurgulayan Georgieva, bu durumun fiyat artışlarına ve enflasyona yol açabileceğini belirtti. ABD Yüksek Mahkemesi, gelecek ay Trump’ın tarifeleri uygulama yetkisini görüşecek.

GENÇLERİN UMUTSUZLUĞU BÜYÜYOR

Georgieva, Lima’dan Paris’e, Rabat’tan Jakarta’ya kadar gençlerin düşük gelir beklentisi nedeniyle sokaklara çıktığını hatırlatarak, “Dünyanın dört bir yanındaki gençler daha iyi fırsatlar istiyor” dedi.

ABD'YE BORÇ UYARISI

ABD’nin federal borcunun 37,6 trilyon dolara ulaştığını hatırlatan IMF Başkanı, Washington yönetimine bütçe disiplinini güçlendirme ve hanehalkı tasarruflarını artırma çağrısında bulundu.

IMF, 191 ülkeyi kapsayan bir finans kuruluşu olarak küresel büyümeyi desteklemeyi, mali istikrarı korumayı ve yoksulluğu azaltmayı hedefliyor.