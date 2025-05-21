Uluslararası Para Fonu’nun Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, ABD'yi mali açık konusunda uyardı. Gopinath'ın Financial Times’a yaptığı açıklamada ABD’nin mali açıklarının çok fazla olduğunu ve dizginlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Gopinath, ABD’nin borç yükünün sürekli arttığını ve mali politikanın zamanla bunu azaltmayı hedeflemesi gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Gopinath, dünyanın en büyük ekonomisinin, son dönemdeki gerginliğin azalmasına rağmen hâlâ çok yüksek olan ticari belirsizlikle boğuşmaları konusunda uyardı.

ABD'de bütçe açığına yönelik endişeler dolar üzerinde baskı oluşturuyor. Daha büyük bir mali açığın hükümetin daha fazla tahvil satması anlamına gelmesi, yatırımcıları endişe yaratıyor.

Yapılan uyarıda, ABD yasama organlarının vergi indirimi hakkında görüşmeleri ve Cumhuriyetçilerin gelir kayıplarını on yıl boyunca 4,5 trilyon doların altında tutmaya çalışmasıyla beraber geldi. Moody’s geçen hafta, büyük mali açık eğilimini durdurmadaki başarısızlık yüzünden ABD’nin kredi notunu düşürmüştü.

Daha büyük bir mali açık, hükümetin daha fazla tahvil satması gerektiğini ifade ediyor. Yurtiçi ve yurtdışındaki yatırımcılar ise söz konusu hazine tahvillerinin hacmi konusunda endişe duyuyor.

Bloomberg Economics, Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçilerin vergi ve harcama tasarısının net mali açığa görünenden daha az katkıda bulunduğunu öngörüyor.

IMF, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da gümrük vergilerini açıklandıktan sonra geçtiğimiz ay ABD’nin ekonomik büyüme tahminini düşürdü. O zamandan bu yana, ABD ve Çin’in gümrük vergilerini önemli ölçüde azaltacakları 90 günlük bir anlaşma imzalamasıyla ticaret gerginlikleri biraz azaldı.