Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisine dair yayımladığı son analizde, Merkez Bankası’nın (TCMB) dezenflasyon sürecini hızlandırmak için politika faizini artırması gerektiğini belirtti. Analizde, mevcut faiz seviyelerinin kredi büyümesini dizginlemek ve enflasyon beklentilerini çıpalamak için henüz yeterli sıkılıkta olmadığı ifade edildi.

"POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 48 SEVİYESİNE ÇIKARILMALI"

IMF raporunda, politika faizinin artırılması ve ardışık enflasyon verileri TCMB’nin hedefleriyle uyumlu hale gelene kadar mevcut seviyelerin üzerinde tutulması gerektiği vurgulandı. Özellikle 2024 yılındaki terminal faiz oranı olan yüzde 48 seviyesine yakın bir noktaya geri dönülmesinin, dezenflasyon sürecini destekleyeceği ve hedeflere ulaşma olasılığını artıracağı kaydedildi.

KREDİ BÜYÜMESİ ALARM VERİYOR

2025 yılında reel faizlerdeki artışa ve kredi büyüme sınırlarına rağmen, kredilerin reel olarak büyümeye devam ettiğine dikkat çekilen analizde şu ifadelere yer verildi:

"Güçlü kredi büyümesi, para politikasının enflasyonu düşürmek için hala yeterince sıkı olmadığını gösteriyor. Dezenflasyon süreçlerinde enflasyon beklentileri, manşet enflasyondan daha yavaş düştüğü için beklenen reel faizler baskılanıyor."

"2002-2005 DÖNEMİ ÖRNEK ALINMALI"

IMF, Türkiye’nin geçmişteki başarılı dezenflasyon tecrübelerine atıfta bulunarak, reel faizlerin 2002-2005 dönemindeki seviyelerle kıyaslanabilir noktaya gelmesi gerektiğini belirtti. Rapora göre, ancak bu seviyelere ulaşıldıktan sonra para politikasında gevşeme adımları gündeme gelebilir.

2027 PROJEKSİYONU: DÜŞÜK VE İSTİKRARLI ENFLASYON

Analizin sonuç bölümünde, sıkı para politikası duruşunun sürdürülmesi halinde, 2027 yılına gelindiğinde nominal faiz oranlarının baz senaryonun altına inebileceği ve bunun düşük, stabilize edilmiş bir enflasyon ortamıyla uyumlu olacağı öngörüldü.