Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Türkiye için güncellediği büyüme, enflasyon ve kur beklentileri ile Orta Vadeli Program (OVP) tahminleri arasında ciddi farklar oluştu. IMF son yayımladığı Ekonomik Görünüm Raporu’nda, hükümetin OVP’de “yüzde 4 olacak” dediği 2025 yılı büyümesinin “yüzde 2.7”de kalacağı tahmin edildi. IMF’nin 2025 tahminleri, Ekim 2024 tahminlerine göre daha olumsuz bir durumu gösteriyor.

OVP 3 AYDA 1 GÜNCELLENMELİ

Doların, Türk Lirası karşısındaki değeri ise IMF’in iki raporu arasında bu yıl için 1.5 lira, gelecek yıl için 5 lira artış gösterdi. IMF’nin TL ve dolar bazlı verilerini analiz eden İktisatçı Mahfi Eğilmez, 2025 yıl sonu için dolar kurunun 45.2 civarında oluşabileceğini hesapladı. IMF’nin bu yıl için ortalama kur tahmini ise 41.8 TL seviyesinde.

Eğilmez, büyüme, enflasyon ve kur beklentilerinin OVP’de gerçeklikten uzak kaldığını belirterek, OVP’nin üç ayda bir güncellenmesi gerektiğini vurguladı. IMF’nin Türkiye’nin ekonomik görünümünde en dikkat çeken bozulma enflasyonda görülüyor. IMF, Türkiye’nin 2025 enflasyon tahminini, önceki rapora göre 7 puan artırarak yüzde 31’e çıkardı. Oysa 2025 yıl sonu enflasyonu için; hükümetin OVP’ye yazdığı hedef yüzde 17.5 iken; Merkez Bankası ise son Enflasyon Raporu’nda yıl sonu enflasyon tahmini 2025 yılı için yüzde 24 olarak güncellendi. Geçen hafta yayınlanan IMF raporunda, hükümetin 2026’ya, Merkez Bankası’nın ise 2027’ye verdiği ‘tek haneli enflasyon hedefine’ karşın, Türkiye ekonomisinin 5 yıl daha çift haneli enflasyonla yola devam edeceği tahmin ediliyor.

IMF’ye göre Türkiye 2022’de ‘sürünen kur’a geçti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu hafta, “Koşullar TCMB’nin kuru önemli ölçüde yönettiği bir süreç gerektiriyor” sözleri ile kontrollü kur politikasının uygulandığını ilk kez açıkça söyledi. Nitekim IMF, Türkiye’nin kur rejimini 2023’den bu yana zaten serbest dalgalı kur olarak değil, sürünen kur (kontrollü yükselen) olarak değerlendiriyor. IMF’in Kur Politikası Değişimleri 2023 raporunda; Türkiye, Jamaika ve Zambiya’da uygulanan kur poltikası, ‘sürünen kur’ (Crawl-like arrangement) kategorisinde sınıflandırıldı.