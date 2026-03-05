IMF Başkanı, devam eden gerilimin küresel ekonomide yeni kırılganlıklar yaratabileceğini ve özellikle enerji piyasalarındaki dalgalanmaların büyüme görünümünü olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA TRAFİK DURDU!

Georgieva, İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına verdiği karşılıkların şimdiden bazı sektörleri etkilemeye başladığını söyledi. Özellikle uluslararası seyahat trafiğinde aksamalar yaşandığını belirten IMF Başkanı, dünyanın en önemli enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmelerin petrol sevkiyatını tehdit ettiğini vurguladı.

Yükselen enerji maliyetlerinin küresel ekonomik büyümeyi baskı altına alabileceğini dile getiren Georgieva, enerji piyasalarındaki oynaklığın dünya ekonomisi için önemli bir risk haline geldiğini kaydetti.

IMF, Ocak ayında yayımladığı tahminlerde 2026 yılı için küresel büyümeyi yüzde 3,3, 2027 yılı için ise yüzde 3,2 olarak öngörmüştü. Ancak Nisan ayında açıklanacak Dünya Ekonomik Görünüm raporunda, savaşın etkileri nedeniyle bu tahminlerin aşağı yönlü güncellenmesinin beklendiği belirtiliyor.

YABANCI YATIRIMCI KAÇIYOR

Çatışmaların finansal piyasalar üzerindeki etkisinin enerjiyle sınırlı kalmadığına dikkat çeken Georgieva, özellikle teknoloji ağırlıklı Asya piyasalarında yabancı yatırımcı çıkışının hızlandığını söyledi.

Güney Kore ve Tayvan gibi teknoloji devlerinin yer aldığı borsalarda yatırımcıların milyarlarca dolarlık hisse satarak piyasadan çekildiğini belirten Georgieva, riskten kaçınan yatırımcıların dolar ve altın gibi güvenli varlıklara yöneldiğini ifade etti. Bu eğilimin gelişmekte olan ekonomilerde likidite baskısını artırabileceği değerlendiriliyor.

DANSKE BANK: YENİ BİR ENFLASYON ŞOKU BEKLEMİYORUZ

IMF’nin değerlendirmelerine karşın Danimarka merkezli Danske Bank daha temkinli bir tablo çizdi. Banka, ABD ile İran arasındaki gerilimin büyük merkez bankalarının para politikalarını değiştirecek ölçekte yeni bir enflasyon şoku yaratmasının düşük bir ihtimal olduğunu belirtti.

Buna göre piyasalarda mevcut beklentiler büyük ölçüde korunuyor. ABD Merkez Bankası’nın haziran ve eylül aylarında faiz indirimi yapabileceği öngörülürken, Avrupa Merkez Bankası’nın ise 2027 sonuna kadar mevcut duruşunu sürdürmesi bekleniyor.

ASYA ÜLKELERİNE BİRLİK ÇAĞRISI

Georgieva, artan jeopolitik riskler ve ticaretteki belirsizlikler karşısında özellikle Asya ülkelerine bölgesel iş birliğini güçlendirme çağrısı yaptı.

1997-1998 finansal krizinden önemli dersler çıkaran bölge ekonomilerinin, tarife dışı engelleri azaltarak ve ekonomik bağlarını güçlendirerek olası şoklara karşı daha dayanıklı bir yapı oluşturabileceğini ifade etti.