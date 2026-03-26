Uluslararası Para Fonu (IMF), Orta Doğu'daki istikrarsızlığın küresel ekonomi üzerindeki baskısı artarken, üye ülkelerin dayanıklılığını ölçmek için kriz senaryoları üzerinde çalışmaya başladı.

Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Fon, İran’daki savaşın uzun sürmesi durumunda yeni finansman desteğine ihtiyaç duyacak ülkeleri belirlemek için "ülke masalarına" analiz talimatı verdi.

ÜLKELERE ACİL ANALİZ TALİMATI

IMF bünyesinde fon politikalarının tasarımı, uygulanması ve değerlendirilmesinden sorumlu olan Strateji, Politika ve İnceleme Departmanı, ilgili birimlerden ülkelerin mevcut hesap durumlarını ve potansiyel fon ihtiyaçlarını raporlamalarını istedi. Değerlendirmenin öncelikle halihazırda aktif finansman programı olan ülkelere odaklandığı belirtiliyor.

IMF sözcüsü, konuya ilişkin sorulara doğrudan yanıt vermezken, İcra Direktörü Kristalina Georgieva’nın daha önce dile getirdiği, "Belirsizliklerin arttığı dünyada ülkeler fona daha sık başvuruyor ihtiyaç duyulduğunda yardıma hazırız" şeklindeki ifadelerine atıfta bulundu.

EMTİA FİYATLARI VE TEDARK ZİNCİRİ BASKISI

Petrol ve doğalgaz başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki sert yükseliş, dünya genelinde hükümetler üzerindeki baskıyı artırıyor. Artan maliyetler bir yandan kamu gelirlerini azaltırken, diğer yandan vatandaşları desteklemek için yapılması gereken harcamaları ve sosyal yardım ihtiyacını körüklüyor. Ayrıca, gübre tedarikinde yaşanan aksaklıkların tarımsal üretimi de ciddi şekilde tehdit ettiği vurgulanıyor.

Savaş öncesinde yaklaşık 70 dolar seviyesinde olan Brent petrolün varili, Çarşamba günü itibarıyla 102 doların üzerinde işlem görerek enerji ithalatçısı ülkeler için alarm zillerini çaldırdı.

DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELER RİSK ALTINDA

IMF Başkanı Georgieva, özellikle petrol ithal eden ülkeler, tedarik zincirinin sonunda yer alan Pasifik Adası ekonomileri ve yüksek borç yükü altındaki düşük gelirli ülkeler için endişesini dile getirdi. 24 Mart itibarıyla IMF’nin piyasadaki kredi hacmi 166 milyar dolar seviyesindeyken, toplam kredi verme kapasitesinin yaklaşık 1 trilyon dolar olduğu bildirildi.

KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNİ DEĞİŞTİ

IMF, önümüzdeki ay Washington’da düzenlenecek Bahar Toplantıları öncesinde Dünya Ekonomik Görünüm (WEO) raporunu yeni emtia fiyat varsayımlarıyla güncelliyor.

Savaş öncesi yapılan son güncellemede, 2026 yılı küresel büyüme tahmini yüzde 3,1'den yüzde 3,3'e yükseltilmişti. Ancak kurum yapay zeka balonu endişeleri, ticaret savaşları ve jeopolitik gerilimlerin küresel ekonomi için hala en büyük riskler olduğu konusunda uyarılarını sürdürüyor.