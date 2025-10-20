Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri geçen hafta ABD'de yabancı yatırımcılarla gerçekleştirdikleri görüşmelerde enflasyona ilişkin endişelerinin arttığına ve faiz indirimlerinin hızını yavaşlatmaya hazır olduklarına işaret etti.

YABANCI YATIRIMCILARA SUNUM YAPILDI

Türk tahvillerine yatırım yapan dört yabancı yatırımcı Washington'da düzenlenen yıllık Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantıları sırasında Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve yardımcılarının yaptıkları sunumlara katıldı.

Reuters'e konuşan yatırımcılar, Perşembe günkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında indirim döngüsünün ne kadar yavaşlatılabileceğine ilişkin yetkililerin bir işaret vermediğini ifade etti. TCMB, Temmuz'da 300 baz puan, Eylül'de ise 250 baz puan faiz indirimi yapmıştı.

TCMB yetkilileri yatırımcı toplantılarında verdikleri izahatta PPK kararından önce piyasadaki beklentileri yakından izleyeceklerine işaret ederek, bir kaynağın "fiyat katılığı" olarak nitelendirdiği son aylarda gözlemlenen kalıcı enflasyonla başa çıkmayı hedeflediklerini ifade ettiler.

TCMB, haberin yazıldığı sırada yatırımcıların toplantılara ilişkin değerlendirmeleri hakkında bir açıklamada bulunmadı. Washington'daki toplantılar sırasında kendisine soru yöneltilen TCMB Başkanı Karahan da konuya dair bir açıklama yapmadı. Karahan, ayın başlarında ekonomik verilerin dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret ettiğini ifade etmişti.

FAİZ İNDİRİMİNE DAİR BEKLENTİLER BELİRSİZLİĞE İŞARET EDİYOR

Geçen yılın Mayıs ayında %75.4 ile zirveye çıkan yıllık enflasyon oranı Eylül'de %33.3 ile beklentileri aşarak Mayıs 2024'ten bu yana ilk kez yükseldi. Ağustos'taki aylık ve yıllık enflasyon da beklentilerin üzerinde gelmişti.

Reuters'in anketine katılan iktisatçılar, merkez bankasının faiz indirim hızını yavaşlatarak Ekim toplantısında bir haftalık repo faizini 100 baz puan indirmesini bekliyor. Tahminlerin ortanca değeri politika faizinin 100 baz puan indirimle %40.50'den %39.50'ye düşürüleceğine işaret ediyor.

Öte yandan, ankette yer alan tahminlerin karmaşık olduğu da görüldü. Ankete katılan 17 iktisatçıdan dördü faiz indirimi yapılmayacağını düşünürken, beşi 150 baz puan, ikisi 250 baz puan indirim tahmininde bulundu.

Dört katılımcı, merkez bankasının son iki faiz indiriminin beklenenden biraz daha agresif olduğunu ve bu durumun politika değişikliği olasılığını kuvvetlendirdiğini belirtirken, iki katılımcı yetkililerin gerekirse faiz indirimlerini durdurmaya hazır göründüklerini söyledi.

Geçen hafta Washington'da düzenlenen etkinlikte konuşan TCMB Başkanı Karahan, "Son zamanlarda (enflasyondaki) aşağı yönlü eğilim biraz yavaşladı, bunu önemli (bir gelişme) olarak göz önüne alıyoruz" dedi.

Karahan, fiyat istikrarı sağlanmasına yönelik şu ana kadar kaydedilen ilerlemenin "çok önemli ve cesaret verici" olduğunu söyledi ve fiyat istikrarına ulaşılana kadar para politikasının sıkı kalacağını bir kez daha vurguladı.

AKÇAY'IN TCMB'DEN AYRILMASI BEKLENİYOR

TCMB, 2023 ortalarından bu yana alışılagelmişin dışındaki düşük faiz politikasında değişiklik yaptı. Düşük faiz politikası, enflasyonun keskin yükselmesine ve Türk lirasının büyük değer kaybetmesine yol açmıştı.

Türkiye, o zamandan bu yana benimsediği sıkı para politikası sayesinde yabancı yatırımcıları yeniden Türk varlıklarına çekmeyi ve döviz rezervlerini artırmayı başardı.

Yatırımcılar, Nisan 2026'da 65 yaşına girecek olan TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın yasal emeklilik yaş sınırına ulaşacak olmasına dair endişeleri ifade ediyorlar. Akçay, TCMB içerisinde etkili ve sıkı para politikasından yana bir isim olarak öne çıkıyor. Akçay'ın görev süresi dolduktan sonra yerine gelecek isim henüz açıklanmadı.