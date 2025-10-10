Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonomik büyümenin bu yıl ve gelecek yıl ‘hafif’ bir şekilde yavaşlayacağını öngördüklerini ifade etti. Georgieva, belirsizliğin küresel olarak yükseldiğini belirtirken, “Hazır olun, belirsizlik yeni normal ve kalıcı olacak” dedi. Georgieva, 13-18 Ekim’de düzenlenecek IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları öncesi ‘Değişim Zamanında Fırsat’ başlıklı konuşmasında, “Dünya ekonomisi korkulandan daha iyi başa çıkıyor” ifadelerini kullandı.