Ortadoğu’daki gerilim küresel ekonomi için yeni riskler yaratmaya devam ediyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, bölgedeki çatışmanın petrol fiyatlarını yükseltmesi halinde dünya genelinde enflasyonun yeniden hız kazanabileceği uyarısında bulundu.

PETROLDEKİ YÜZDE 10 ARTIŞ ENFLASYONU YÜKSELTİR

Japonya Maliye Bakanlığı’nın düzenlediği bir sempozyumda konuşan Georgieva, petrol fiyatlarındaki kalıcı artışın küresel fiyatlar üzerinde ciddi bir baskı oluşturabileceğini belirtti. Georgieva’ya göre petrol fiyatlarının yılın büyük bölümünde yüzde 10 daha yüksek seyretmesi halinde küresel enflasyon yaklaşık 40 baz puan yükseltebilir.

"KÜRESEL DAYANIKLILIK YENİDEN TEST EDİLİYOR

Georgieva, Ortadoğu’daki çatışmanın dünya ekonomisinin dayanıklılığını bir kez daha sınadığını söyleyerek, mevcut jeopolitik risklerin ekonomik görünümü belirsizleştirdiğini belirtti.

Küresel ekonominin son yıllarda pandemi, yüksek enflasyon ve jeopolitik krizlerle mücadele ettiğini anımsatan Georgieva, yeni gerilimlerin özellikle enerji fiyatları üzerinden tüm dünyayı etkileyebileceğini vurguladı.

POLİTİKA YAPICILARI KRİTİK ÇAĞRI

IMF Başkanı, hükümetlere ve merkez bankalarına da dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Yeni küresel ortamda politika yapıcıların en kötü senaryolara karşı hazırlıklı olması gerektiğini söyleyen Georgieva, “Düşünülemez gibi görünen senaryoları düşünün ve buna göre hazırlanın” değerlendirmesinde bulundu.