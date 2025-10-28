ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan “Aile Bir İmtihandır” dizisinde İmirzalıoğlu, ‘Doğan’ karakterine hayat verecek. Afra Saraçoğlu’yla başrolleri paylaşan ünlü oyuncunun, bölüm başına 4 milyon 500 bin TL kazanacağı iddia edildi. Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın yayınladığı yazısında İmirzalıoğlu'nun yatırım planı da yer aldı.

TÜRK TELEVİZYON TARİHİNDE BİR İLK

İmirzalıoğlu alacağı ücret, Türk televizyon tarihindeki en yüksek oyuncu ücretlerinden biri olarak dikkat çekti.

İMİRZALIOĞLU'NUN YENİ GÖZDESİ TRAKYA!

Gayrimenkul yatırımlarıyla da tanınan İmirzalıoğlu'nun, yeni kazancını yine emlak sektörüne yönlendireceğini yazan Dağıstanlı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Kenan İmirzalıoğlu için ‘Balat ve Tarlabaşı neredeyse onun’ denir. Ama yeni hedefi; Selimiye, Tekirdağ ve Çerkezköy’deki araziler…"

ESTETİK Mİ YAPTIRDI?

İmirzalıoğlu geçtiğimiz günlerde de yüzüne yaptırdığı botoks ve dolgu ile sosyal medyada çok konuşulmuştu. Yüzündeki şişlikleri gören, 'estetik mi?' yaptırdı sorularını sordu.