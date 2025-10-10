Altın son dönemde tarihi zirveleri görürken Kütahya'da sahte altın kullanılarak kuyumcuların dolandırılmaya çalışılması şikayetleri nedeniyle "imitasyon altın" satışı valilik kararıyla kentte yasaklandı.

Kentte imitasyon altınların dolandırıcılık amaçlı kullanılması nedeniyle kuyumcu esnafı ve vatandaşlardan gelen şikayetlerin artması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçerek konuyla ilgili rapor hazırladı.

İmitasyon olarak satılan çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gremse olarak bilinen altınlar ile imitasyon ve ayarı düşük bilezikler kullanılarak kuyumcuların dolandırılmaya çalışıldığı şikayetleri üzerine İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçerek rapor hazırladı.

İBARE YOKSA SATILAMAYACAK

Kütahya Valiliği de bu rapor doğrultusunda il genelinde "demo, imitasyon ya da gerçek değildir" ibaresi bulunmayan ürünlerin satışını yasakladı.

Valiliğin aldığı karar imitasyon altın satışı yapılan iş yerlerine tebliğ edilirken, karara uymayanlar işletmelere 2 bin 953 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

VALİ IŞIN: MAĞDURİYETİ GİDERMİŞ OLACAĞIZ

Kütahya Valisi Musa Işın, kentte "imitasyon altın" satışının yasaklanmasına ilişkin, "İmitasyon altınların satışının yasaklanmasıyla vatandaşımız ve kuyumcu esnafının mağduriyetini gidermiş olacağız." dedi.