TBMM’de çözüm süreci için kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün (4 Aralık) üç milletvekilinden oluşan Komisyon heyetinin İmralı ziyareti ve nihai rapor gündemiyle toplandı.

AKP’den Hüseyin Yayman, DEM Parti’den Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP’den Feti Yıldız, geçen hafta İmralı’da Abdullah Öcalan’la yaptıkları görüşme hakkında bilgi verecek. Görüşmenin ses kaydı üzerinden oluşturulan tutanakların da komisyona sunulması beklenirken, muhalefetin toplantıda tutanakların kamuoyuna açıklanması talebini dillendirmesi bekleniyor.

Çözüm sürecinin yasal çerçevesini belirleyecek olan raporla ilgili yürütülecek çalışmanın da toplantıda karara bağlanması bekleniyor. Bugün toplanan komisyondan çıkacak sonuç da geçiş sürecinin nasıl ilerleyeceğini ortaya koyacak.

KURTULMUŞ: DİNLEME FASLI BİTTİ RAPORLAMA SAFHASINA GEÇİLDİ

Toplantının açılışında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş; sürecin magazinleştirilmemesi ve bin düşünüp bir konuşma uyarısı yaptı. Kurtulmuş; dinleme faslının tamamlandığını ve raporlama safhasına geçildiğini belirtti.