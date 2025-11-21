Son Dakika... TBMM'de kurulan Milli Kardeşlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu bugün İmralı ziyaretine ilişkin kesin kararını duyuracak.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, "gerekirse ben giderim" çıkışının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da MHP'nin İmralı'ya gitmek istediğini duyurdu.

Gözler AKP cephesine çevrilirken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan komisyonu işaret etti.

MHP’li kurmaylarla görüşen AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, "Parti olarak Cumhur İttifakı ile birlikte İmralı ziyaretine olumlu fikir beyan ediyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında, komisyondaki parti temsilcileriyle 13.30'da gerçekleştirilecek görüşmenin ardından 14.00'teki toplantı eğer basına açık olursa partilerin kararı basına açık toplantıda, kapalı olursa CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, toplantının ardından kararı duyuracak.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır dün katıldığı bir programda, “Yarın kararımız ülkemizin ve yurttaşlarımızın vicdanını zedelemeyecek bir karar olacaktır” açıklamasını yaparken, CHP'li Emir ise toplantıdan kısa bir süre önce yaptığı açıklamada; "Herkes 'çözüm' konuşuyor, ama ortada tek bir somut dosyada bile adım yok" dedi.

Komisyonda bugün oylama yapılması halinde 5’te 3 çoğunluk değil, salt çoğunluk aranacak. Bu durumda İmralı’ya gidiş için 26 evet oyu yeterli olacak.

MHP'DEN GİDEN İSİM BELLİ OLDU

MHP İmralı ziyareti için Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ı görevlendirdi.

Yıldız açıklamasında, oylama olması gerektiğini belirtirken; "Madem adaya gideceğiz bir karar alınacak oylama yaparız ama nitelikli çoğunluk aranmaz" dedi.

Yıldız ayrıca, "En köklü parti CHP'nin katılmalarını isteriz, MHP adına ben gideceğim." ifadelerini kullandı.

KAPALI OTURUMA GEÇİLDİ

Numan Kurtulmuş komisyonda yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte özellikle geçtiğimiz 17 toplantıda ele alınan, gerek bakanlarımızın gerek MİT başkanımızın bilgilendirmesi çerçevesinde o konuların ele alınması, bazı konuların açık bir şekilde konuşulabilmesi adına bundan sonra oturumun kapalı olması için oylarınıza sunuyorum"

CHP İMRALI'YA GİTMİYOR

CHP'li Emir şunları söyledi:

"İmralı'ya gidişin konuşulacağı bir toplantının milletimizden gizlenerek yapılmasının doğru olmadığını ifade etmek isterim.

Burada herkesin her siyasi partinin pozisyonunu açık şekilde ortaya koyması önemlidir.

CHP olarak Komisyon heyetine üye vermeyi doğru bulmuyoruz.

Sadece beş milletvekilinin adaya gitmesi yerine teknolojik imkanlardan yararlanarak daha kolay bir sürecin yürütülmesi mümkündür.

Toplum, kayyumların kaldırılması, AYM ve AİHM kararlarının uygulanması gibi olmazsa olmaz, kolay ilk adımların atılmadığı bu süreçte bu ısrarın çözüme hangi katkıyı yapacağına ikna değildir.”

DEM PARTİ CHP'YE TEPKİ GÖSTERDİ

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise CHP'nin kararına tepki göstererek şunları söyledi:

"Bu sorunun çözülmesi için katkı veriyoruz. Tarihi cesur insanlar yapar cüret edenler yapar. doğru tarafta duranlar yazar. Tarihi eşikteyiz bu ülkenin geleceği için barışı için özgürlüğü için özlediğimiz uğruna mücadele ettiğim demokratik ülke için sorumluluk alacak mıyız almayacak mıyız sorumluluk alanları da tarih yazacak almayanları da"

CHP SALONU TERK ETTİ

AKP, MHP, DEM ve Yeni Yol'un kapalı oturuma geçmeye onay vermesinin ardından CHP toplantıyı terk etti.

CHP, EMEP, TİP, DSP ve DP ise oturumun kapalı olmasına ret oyu verdi.

AYRINTILAR GELİYOR...