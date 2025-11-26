AKP, MHP Ve DEM Parti milletvekillerinin İmralı ziyareti kararı vatandaşlardan aranan desteği bulamadı. AREA anketinin sonuçlarına göre vatandaşlar İmralı ziyaretini istemiyor.

AREA Araştırma 26 ilde 22-24 Kasım 2025 tarihleri arasında "Türkiye Siyasi Gündem" araştırması gerçekleştirdi. Süreç komisyonunun İmralı ziyareti kararının ardından gerçekleştirilen ankette vatandaşların tavrı net olarak ortaya çıktı.

Vatandaşların Terörsüz Türkiye sürecine desteği yüzde 60,2 olurken, desteklemiyorum diyenlerin oranı da yüzde 35.4 oldu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE EVET, İMRALI ZİYARETİNE HAYIR

Vatandaşların büyük çoğunluğu Terörsüz Türkiye sürecini desteklemesine karşın son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de çağrısını yaptığı terörist başı Abdullah Öcalan'ı ziyaret konusunda tavrını net koydu.

'Terörsüz Türkiye' için TBMM'de kurulan komisyonun PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı dinlemek için İmralı'ya gitmesi gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 27.5'te kalırken, İmralı'ya gidilmesini istemeyenlerin oranı ise yüzde 65.7 oldu.

BAHÇELİ'NİN İMRALI ÇIKIŞINA DA BÜYÜK TEPKİ VAR

Devlet Bahçeli'nin 'Terörsüz Türkiye hedefi için gerekiyorsa alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya gitmekten çekinmem" çıkışını ise yüzde 63.2 olumsuz buldu. Olumlu bulanların oranı yüzde 30.4 oldu.

İMRALI KARARI TARTIŞILAN CHP BİRİNCİ PARTİ OLDU

İmralı'yı ziyaret edecek heyete üye vermeyen CHP Kasım ayı anketinde birinci sırada yer aldı. "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna CHP diyenlerin oranı yüzde 32.3, AKP diyenlerin oranı yüzde 30.7 oldu.

Üçüncü parti olarak DEM Parti yüzde 8.1 alırken onu İYİ Parti yüzde 7.1, MHP yüzde 61.1 izledi.

DERVİŞOĞLU'NUN BAHÇELİ TEPKİSİNE DESTEK

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Bahçeli'nin İmralı çıkışıyla ilgili "Salın gitsin" ifadesi de destek buldu. Dervişoğlu'nun eleştirisini olumlu bulanların oranı yüzde 45.6, olumsuz bulanların oranı ise yüzde 44.5 oldu.

ANKETTE DİKKAT ÇEKEN MANSUR YAVAŞ DETAYI

Ankette dikkat çeken bir diğer başlık ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili kanaat oldu.

İçişleri Bakanlığı'nın hafta sonu soruşturma izni verdiği Mansur Yavaş'la ilgili genel kanaat yüzde 62.7 ile olumlu, yüzde 29.3 ile olumsuz oldu.

Vatandaşlar Yavaş'la ilgili yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının gerçeği yansıtmadığı ve siyasi amaçlı olduğu görüşünde.

Yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına inanmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 61, iddiların doğruluğuna inananların oranı yüzde 23.7 oldu.