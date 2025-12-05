Meclis'te oluşturulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" İmralı ile görüşmelerini 24 Kasım'da gerçekleştirdi.

Üyeler AKP’li Hüseyin Yayman, MHP’li Feti Yıldız ve DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten oluşan komisyon heyeti terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme dün komisyonun 19. toplantısında heyetin terör elebaşısıyla görüşmesi ele alındı.

Ancak komisyonda 16 sayfalık tutanağın sadece 4 sayfalık özeti çıkarıldı; bu da tartışmaları beraberinde getirdi.

DEM Parti, özet tutanağının içeriği tam yansıtmaması konusunda eleştiriler de bulundu.

Görüşme heyetinde de bulunan DEM Partili Gülistan Koçyiğit; bugün ise T24’e görüşmenin ayrıntılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

DEM'Lİ İSİMDEN ÇARPICI AÇIKLAMA

Koçyiğit’in açıklamaları terör elebaşısının Suriye konusunda şartının olduğunu ortaya koydu.

Buna göre Koçyiğit, Öcalan'ın Suriye ile ilgili görüşlerinde Esad ailesinin dönemini değerlendirdiğini aktararak "Bugün de Şara’nın dönüştüğü söyleniyor. Eğer gerçekten dönüştüyse o zaman demokratikleşmenin olması gerekiyor. Ama eğer demokratikleşme olmazsa Şara da bir diktatöre dönüşecektir" ifadeleriyle anlattı.

Koçyiğit, "Öcalan orada, Suriye’deki bütün halkların kendi kimlikleriyle katılabilecekleri demokratik bir sistemi kastetti" diyerek aktardı.

TÜRKİYE VE KOMŞULARI İÇİN 'DEMOKRATİKLEŞME' İSTEMİŞ

Söz konusu görüşmenin terör elebaşısının “siyasi bir aktör olarak teyit” olduğunu savunan Koçyiğit; terör elebaşının “Kürtlerin yaşadığı bütün coğrafyalar kapsamında Türkiye, Suriye ve Irak için tasarladığı demokratik bir sistem hedefinin” olduğunu aktardı.

Ayrıca Koçyiğit, terör elebaşısının Kuzeydoğu Suriye yönetimindekilerle (SDG elebaşılarını kastediyor) iletişim olanaklarının arttırılması gerektiğini de talep ettiğini belirtti.