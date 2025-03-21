DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, İmralı Heyeti ile teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Nevruz öncesinde yapacağı görüşmeye izin çıkmadığı için etkinliğe bir mesaj göndermediği belirtildi.

Diyarbakır'daki Nevruz etkinliğinde teröristbaşı Öcalan'ın eski bir konuşmasından ses kaydı dinletildi.

Konuyla ilgili DEM Parti'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

YENİ MESAJ GÖNDERMEDİ

"Diyarbakır’da sabahın erken saatlerinden itibaren yüz binlerce insan kapalı havaya rağmen Nevruz alanına akın etti. Nevruz programı saat 10:30’da Kemal Kurkut anmasıyla başladı. Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile beraberindekiler Kurkut’un katledildiği yere karanfil bıraktı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce kişi 6 ayrı kapıdan Nevruz alanına girdi. Giriş kapılarında kolluk güçleri ciddi zorluk çıkarırken, yöresel kıyafetler gerekçe yapılarak birçok kişi alana alınmadı. Ayrıca çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Buna rağmen yüz binlerce kişi alana giriş yaptı.

CHP, DEVA, Gelecek, Saadet Partisi, EMEP, TÖP, Halkevleri, bileşen partilerimiz, KESK, TTB, SODAP, İHD, 78’liler Girişimi ve Engelliler Konfederasyonundan temsilciler ile Tunç Soyer, Leyla Zana, Barış Anneleri, Barış Treni üyesi akademisyen, yazar ve aydınların arasında bulunduğu 250 kişilik protokol alanda yerini aldı.

Nevruzu takip etmek amacıyla 700’den fazla gazeteci akredite oldu.

SON FOTOĞRAFI VE SESİ SAHNEYE YANSITILDI

Beklentilerin aksine İmralı Heyetine izin verilmemesi üzerine Öcalan’ın mesajı bu seneki Nevruza gelmedi. Bunun yerine Öcalan’ın son fotoğrafları ve sesi sahne ekranına yansıtıldı.

Nevruz alanında atılan sloganlarla halk, Öcalan’ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrıyı sahiplendiğini bir kez daha göstermiş oldu.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, YNK Lideri Bafıl Talabani, KDP Lideri Mesut Barzani ve Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani de Nevruza birer mesaj gönderdi."