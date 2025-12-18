DEM Parti İmralı Heyeti, siyasi partilere yönelik ziyaretleri kapsamında 22 Aralık Pazartesi günü saat 12.00’de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’ni ziyaret edecek. Heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelecek.
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’un katılacağı görüşmede, güncel siyasi gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Heyetin CHP’ye yapmayı planladığı ziyaret, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatı nedeniyle daha önce ileri bir tarihe ertelenmişti.
Bugün CHP komisyon raporunu Meclis Başkanlığı'na sunmuştu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, raporda 'Umut hakkı' önerisine yer vermediklerini ifade etmişti.