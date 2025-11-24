Komisyonun İmralı tartışmaları siyasetin gündeminde yer almaya devam ediyor. AKP-MHP ve DEM Parti'li isimler İmralı'da teröristbaşı ile görüşmeye gideceğini açıklamışken CHP İmralı'ya gitmeme kararı siyasetin merkezine oturmuştu.

İmralı'ya gitmeme kararı alan partilerden bir tanesi de DEVA Partisi oldu. Bu karar DEVA Partisi'nde yeni bir krizi ateşledi.

DEVA Partisi kurucularından 22. Dönem Bitlis Milletvekili Abdurrahim Aksoy partisinden istifa ettiğini açıkladı.

SORUMLULUK KAÇINAN TUTUM VURGUSU

Aksoy'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kurucusu ve mensubu bulunduğum DEVA Partisi'nin İmralı heyetine katılmama yönündeki kararı, Kürt sorununun çözümünde sorumluluk almaktan kaçınan bir tutumu ortaya koymuştur.

Kürt halkının temel haklarını kabul eder görünmesine rağmen, sorumluluk almaya gelince bu sorumluluktan kaçınması; komisyona üye vermemesi, hatta komisyona katılmayıp sıvışması, kaçkın ve ürkek bir davranış sergilemesi; çözüm üretmek yerine polyanacı bir tutuma savrulması sonucu, hiçbir taraf için sorun çözen değil, klasik siyasetin risk almaktan kaçınan statükocu çizgisinde konumlanmıştır.

Kürt halkı için hayati öneme sahip bu tarihi dönemeçte demokratik bir siyaset tavrı gösterilememiş; çözüm için sorumluluk üstlenilmemiştir. Bu nedenle, DEVA Partisi'ndeki üyeliğime bugün itibarıyla son verdiğimi kamuoyuna saygıyla bildiriyorum.

Abdurrahim AKSOY

22.Dönem Bitlis Milletvekili"