CHP, İmralı’ya gidecek komisyon heyetine üye vermeme kararı sonrası partinin İpekyolu İlçe Başkanlığı’na saldırı düzenlendi.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTILAR

Sosyal medyada yayılan görüntülerde “Tarafsız Van Haber” sayfası, görüntüler eşliğinde “‘Terörsüz Türkiye’ sürecine gerekli desteği göstermeyen CHP’ye Vanlılardan sert tepki!” yazısını paylaştı.

TABELALARI KIRDILAR

Saldırı girişiminde kimsenin zarar görmediği öğrenilirken, parti binasının tabelaları da saldırganlar tarafından kırıldı.

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

Yaşananlarla ilgili CHP Sözcüsü Deniz Yücel sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yücel şu ifadeleri kullandı:

"Van İpekyolu İlçe Başkanlığımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Şiddetten, vandalizmden ve provakasyondan medet umanlar hiç heveslenmesinler.

Kurucu parti olarak her zaman sağduyudan, huzurdan, barıştan ve demokrasiden yanayız.

Cumhuriyet Halk Partisi, bu ülkede toplumsal huzurun, barışın ve demokrasinin teminatıdır. Hiç bir güç bu gerçeği değiştiremez."

NE OLMUŞTU?

TBMM'de kurulan Milli Kardeşlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu bugün İmralı ziyaretine ilişkin kesin kararını verdi. Komisyon İmralı'ya gitme kararı aldı. SEGBİS görüşmesi teklifi reddedildi. 32 evet 2 hayır (DSP ve DP) VE 3 çekimser oy verildi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı’ya ziyaretine katılmama yönünde karar aldığını açıkladı. Parti, kapalı oturumlara katılmama kararı da duyurdu.

CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararı DEM Parti tarafından tepki ile karşılanmıştı.