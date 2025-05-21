Çözüm süreci kapsamında, PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın İmralı’daki tutukluluk koşullarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemelerin gündemde olduğu belirtiliyor.

PKK’nın 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği ve “fesih kararı” aldığı 12. Kongresi’ne ait bazı delege konuşmaları, örgüt içindeki yaklaşım farklılıklarını ortaya koydu.

FİZİKİ ÖZGÜRLÜK TALEBİ

Sızan kongre konuşmalarında bazı delegelerin, Öcalan’ın yalnızca tutukluluk koşullarının iyileştirilmesini yeterli görmediği ve “fiziki özgürlüğünün sağlanması” gerektiğini savunduğu aktarıldı. Bu delegelerden bazılarının, “Bir görüntü ya da mesaj yetmez, İmralı’da kalamaz” ifadeleriyle mevcut sürece karşı eleştirilerini dile getirdiği görüldü.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Öcalan’ın güvenlik gerekçesiyle İmralı’da kalmaya devam etmek istediği öne sürülürken, bazı delegeler bu yöndeki düzenlemelere karşı çıkarak farklı bir yaklaşım benimsiyor. Bu durum, örgüt ile DEM Parti ve Öcalan arasında tutum farkları olup olmadığı yönünde değerlendirmelere yol açtı.

Gözler şimdi, Meclis’e sunulması beklenen 10. Yargı Paketi’nde yer alacak düzenlemelere çevrilmiş durumda.