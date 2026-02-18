Meclis’te kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” çalışmalarını tamamladı ve raporunu hazırladı.

Komisyonun bugün oylanacak 68 sayfalık raporunda ‘Umut hakkı’ konusu net biçimde yer almadı ancak infaz sürelerinde ceza hukuku evrensel ilkelerine atıfta bulunuldu.

DEMİRTAŞ VE GEZİ

Raporda “Şiddet içermeyen hiçbir fiil terör suçu olarak nitelendirilmemeli, ifade özgürlüğü kapsamında olması gereken eylemler terör suçu sayılmamalıdır” ifadesi dikkat çekti. Yasal değişlikliler ile eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş başta bazı CHP’li belediye başkanları ve Gezi tutuklularının da tahliyesinin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

“Süreçte görev alan ve komisyona katılan herkes için yasal güvence” istendi. Örgüt üyeleri hakkında mutlaka adli işlem yapılması gerektiği belirtildi.

Komisyonun çalışmasını tamamlamasının ardından TCK, Terörle Mücadele Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu ve infaz rejimi açısından değişiklikler gündeme gelecek. Öcalan’ın ‘Umut hakkı’ çerçevesinde tahliyesinin gündeme gelmesi halinde yaşantısına İmralı Adası’nda devam etmesi ve burada bir evde kalması da tartışılıyor.

GÜVENLİK KONUSU

Öcalan tahliye edilirse bir büyük şehirde yaşamasının güvenlik ve bulunduğu mekanın ziyaretçi trafiği yönünden sorun yaratacağı değerlendiriliyor. Bu nedenle İmralı’daki bir evde kalması, koster seferleri ile taşınacak ziyaretçileri ile görüşebilmesi, internet aracılığı ile dünya ile iletişim kur abilmesi gibi düzenlemeler gündeme gelecek.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, ‘Umut hakkı’nın çıkması halinde FETÖ mahkumlarının en erken 2046 yılında tahliye olabileceğini söyledi.

27 yıldır cezaevinde

‘Umut hakkı’ ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olan ve cezaevinde 25 yılını dolduran hükümlülerin, bu süre sonunda bir kurul tarafından yapılacak inceleme sonucu denetimli serbestlik ile tahliyelerini öngörüyor. Öcalan da 1999’dan bu yana 27 yıldır cezaevinde bulunuyor.

Mandela

Mandela benzerliği

Terör örgütü elebaşı Öcalan’ın durumu Güney Afrika’daki Nelson Mandela’ya uygulanan yöntem konusunda da benzerlik taşıyor. Mandela da “Halkı kışkırtmak, sabotaj ve suikastler düzenlemek” gerekçesiyle 1964’te ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 27 yıl süreyle Güney Afrika’daki Robben Adası’ndaki (Fok Adası) cezaevinde kaldı.1990 yılında devlet başkanı De Klerk tarafından affedildi. Mandela da bir süre daha adada kaldı ve daha sonra normal hayata döndü. 5 Aralık 2013’te öldü.

Bakırhan

Bakırhan: Barış için siyasi liderler bir araya gelelim

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Meclis grup toplantısında, tüm siyasi partilere seslendi.

Bakırhan, bütün siyasi partileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde bir zirvede toplanmaya çağırdı. Bakırhan, “Artık ayrımızı, gayrımızı bir tarafa bırakalım. Türkiye’nin iyiliği ve barışı için siyasi liderler olarak bir araya gelelim, çözümü konuşalım” dedi. Bakırhan, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın statüsü ve çalışma koşullarının fillî değil, resmî ve yasal bir düzenlemeyle güvence altın alınması gerektiğini savundu.