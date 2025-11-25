TBMM İmralı Heyeti'nin adaya gittiğini duyurdu. Yapılan açıklamada "Bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır" dendi.
Dün saatler süren muamma, akşam yapılan açıklama ile sona erdi. Gözler ise MHP'nin grup toplantısında parti lideri Devlet Bahçeli'nin ne diyeceğine çevrildi. MHP lideri Devlet Bahçeli bugün grup toplantısında açıklamalarda bulunacak.
Partinin resmi sosyal medya hesabından grup toplantısına ilişkin açıklama yapıldı. Bahçeli'nin saat 10.45'te grup toplantısında açıklamalarda bulunması bekleniyor.
MHP TBMM Grup Toplantımız #25Kasım2025 Salı günü (Yarın) Saat:10.45'te yapılacaktır.— MHP (@MHP_Bilgi) November 24, 2025
