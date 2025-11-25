MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024’teki çıkışının ardından başlayan ikinci açılım süreci, yaklaşık 13 ay sonra İmralı ziyaretiyle sürüyor. Bugüne kadar örgütün feshi çağrısı, silahların yakılması, TBMM’de komisyon kurulması, teröristlerin yurt dışına çıkma kararı gibi gelişmeler yaşandı. İmralı Heyeti’nin teröristbaşı Öcalan’ı ziyaret etmesinin ardından Terörsüz Türkiye sürecinin yeni aşamasında ne gibi gelişmeler yaşanacağı şöyle sıralanıyor.

-Öncelikle Apo’ya Umut Hakkı ve ev hapsi alternatifi ile PKK kampları ile dağdaki 3 bin 500 terörist ve cezaevindeki PKK’lılara af ve siyaset serbestisi var.

-Örgütün sözde yöneticilerinin ise bu süreçte Norveç ve İsveç gibi ülkelere gidebilecekleri belirtiliyor.

TÜRKLÜK TANIMI

-Yapılacak bu düzenleme ile sadece feshedilen örgütlerin militanlarına af öngörülüyor. Böylelikle DHKP-C- İŞİD-FETÖ gibi örgüt üyeleri infaz ya da af düzenlemesinden yararlanamayacak.

-Anayasa’daki “Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür” tanımının değişmesi bekleniyor.

-Bu arada Kürtçe konusu da gündemde. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Pazar günkü yazısında, “Kürtçe güçlendirilecek ve kalıcılaştırılacak” demişti. Buna uygun düzenlemeler de söz konusu olacak.

-PKK’nın Suriye’deki uzantısının sürece dahil edileceği, elebaşlarına siyasi zemin hazırlanacağı ileri sürülüyor.

-Bir başka konu da, Erdoğan’a daimi başkanlık yolu açılması. Cumhurbaşkanlığı seçimi maddesi de değişecek.

-Cumhurbaşkanlığı seçim barajının 50+1’den 40+1 e çekilmesi, Erdoğan’a da yeniden adaylık yolunun açılması düşünülüyor.

NELER OLDU?

-22 Ekim 2024: Bahçeli, Öcalan’ı TBMM’ye çağırdı.

-26 Kasım - 9 Aralık 2024: DEM Parti, Öcalan ile görüşmek için başvurdu.

-27 Aralık 2024: Görüşme izni.

-28 Aralık 2024 ve 22 Ocak 2025: DEM Parti heyeti Abdullah Öcalan ile görüştü.

-27 Şubat 2025: Öcalan’ın PKK’ya fesih çağrısı.

-1 Mart 2025 - PKK: Çağrıya uyuyoruz.

-10 Nisan 2025 - Erdoğan-DEM Parti görüşmesi: Süreç hızlandırılmalı.

-5-7 Mayıs 2025: PKK Kongresi toplandı.

-12 Mayıs 2025: PKK’nın silah bırakma kararı.

-5 Ağustos 2025: TBMM’de “Terörsüz Türkiye” Komisyonu kuruldu.

-11 Temmuz 2025: 30 PKK’li sembolik silah yaktı.

-26 Ekim 2025: Yurt içindeki milisler çekildi.

-İmralı ziyareti tartışması: Bahçeli: Kimse gitmezse ben giderim.

-21 Kasım 2025: Komisyon oylaması: 32 kabulle İmralı’ya gidilmesi kararlaştırıldı.