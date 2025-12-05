'Terörsüz Türkiye' olarak nitelenen süreçte Meclis'te oluşturulan komisyonun belirlediği isimlerin İmralı Adasına giderek terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesinin tutanakları yayımlandı.

Ancak toplam 16 sayfa tutan tutanaklar; MİT tarafından tutulan 5 sayfalık özet olarak aktarıldı.

Söz konusu 'özet' kararına tepkiler sürerken Sözcü TV, 'özetin özetini' çıkararak detayları ortaya çıkardı.

Sözcü TV Ana Haber sunucusu Can Coşkun'un aktardığı İmralı özeti şöyle:

"Öcalan'dan bir talimat isteniyor; PKK/YPG'nin Öcalan'ı dinlemediği eleştirisi ortaya atıldı. Bu nedenle daha iyi bir talimat isteniyor; hem YPG hususunda hem de hala çekilenler konusunda.

Komisyon üyeleri şunu da söylemiş: "Suriye’ye doğru kayıyor güçleriniz." Öcalan da; "Bu süreç zehirli, birçok şeyden arınmak gerekiyor. PKK da kafasında bırakmalı silahı."

Öcalan aynı konuda "gayret göstereceğini" açıklamış. Şunu söylüyor: “MHP lideri Devlet Bahçeli tokalaşmayla bir kapı açtı. Ben o kapı açıldığı gün nasıl bir irade ortaya koyduysam, hangi konularda size söz verdiysem onları tutmaya kararlıyım."

"Kürtler, Türkiye Cumhuriyeti’nin ayrılmaz bir parçası” diyor. Kürtler adına konuşuyor; bu ayrı bir eleştiri konusu ama Abdullah Öcalan bunu söylüyor.

Diğer taraftan Suriye konusunda "YPG ikiye bölünsün; yarısı Suriye ordusuna entegre olsun, yarısı kendi bölgesini muhafaza etmeye devam etsin. Katılanlar da kendi üniformasıyla katılsın."

Şimdi kim bölünüyor, kim bölünmüyor? Kim özerklik istiyor, kim istemiyor? Doğru sorular olur."