Saadet-Gelecek-DEVA partilerinden oluşan Yeni Yol Grubu da İmralı kararını verdi.

Yeni Yol Grubu İmralı'ya gidecek heyete üye vermeyecek.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı ziyaretiyle ilgili yaptığı oylamada İmralı'ya bir heyet gönderme kararı aldı. Tüm siyasi partiler gönderecekleri ismi Meclis Başkanlığı'na Cumartesi günü bildirecek.

Kapalı oturumda yapılan oylamada 32 evet oyu verildi. AKP, MHP ve DEM Parti'nin yanı sıra EMEP ve TİP'ten de iki evet oyu verildi. İYİ Parti'den AKP'ye geçen Kürşad Zorlu komisyon toplantısında yer almadı. Demokrat Parti, DSP ve Hüda Par'dan üç hayır oyu çıktı. SEGBİS yoluyla görüşme yapılması önerisi oylamayla reddedilen Yeni Yol grubundan iki çekimser oy kullanıldı.

Beşte üç nitelikli çoğunluk aranan oylamaya Yeniden Refah Partisi ve CHP katılmadı. CHP İmralı'ya gitmeyecek.